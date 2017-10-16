ОПЕК потеряла 1 трлн долларов из-за падения цен на нефть

2017-10-16 10:45 | www.oxu.az | 6

"Государства, которые входят в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), потеряли более 1 трлн долларов за период с 2015 по конец 2016 г."

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Vesti.ru, об этом на ежегодной нефтегазовой конференции KOGS-2017 заявил генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо.

По словам Баркиндо, за последние два года страны ОПЕК столкнулись не только с падением инвестиций, но и со снижением доходов от нефти из-за падения цен.

Нефтяные котировки упали в 2014 г., хотя в какой-то момент в том году цены на нефть достигали 100 долларов за баррель. Максимально цены на нефть упали в феврале 2015 г., снизившись до 28 долларов за баррель. Как полагают эксперты, в 2015-2016 гг. инвестиции в добычу нефти упали в два раза.

Из-за падения нефтяных цен многие страны, чья экономика построена на экспорте нефти, столкнулись с падением доходов и последовавшим за этим дефицитом бюджетов. Для исправления ситуации ОПЕК и несколько крупнейших мировых производителей нефти заключили сделку по сокращению производства нефти.

Н.О.