На юге Индии обрушилось здание, погибли шесть человек

2017-10-16 10:50 | www.oxu.az | 6

По меньшей мере шесть человек погибли в индийском городе Бангалор при обрушении жилого здания, сообщил министр внутренних дел штата Карнатака Рамалинга Редди, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник около 06.30 утра по местному времени (04.00 мск) в районе Иджипура столицы штата Карнатака.

Изначально индийские СМИ сообщали со ссылкой на пожарные службы, что трехэтажное здание обрушилось в результате взрыва газового баллона. Однако министр Редди, заявление которого приводит агентство ANI, во время посещения места происшествия отметил, что, по его информации, газовые баллоны на первом и втором этаже "были пустые, поэтому маловероятно, что здание обрушилось в результате взрыва".

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под обломками еще могут находиться люди.

Н.Г.