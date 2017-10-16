Иракская армия установила контроль над месторождениями нефти в Киркуке

2017-10-16 13:16 | www.apa.az | 5

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило командование армии.

Как заявили военные, под их контролем оказалась база К-1, нефтяные месторождения Баба-Гургур и Бей Хасан, а также система орошения Киркука.

Отметим, конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября. В ночь на понедельник премьер-министр Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в провинции.