Кандидат от пропрезидентской партии на выборах в Киргизии набрал больше половины голосов

2017-10-16 10:56 | www.oxu.az | 4

Кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе состоявшихся в воскресенье в республике выборов набрал более половины голосов избирателей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник в Бишкеке во время пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике Нуржан Шайлдабекова.

"Кандидат Жээнбеков получил 54,81% голосов", - сказала она. Второе место занял лидер парламентской фракции "Республика-Ата-Журт" Омурбек Бабанов, которого поддержали 33,74% избирателей. "Явка на выборах составила 55,93%", - отметила Шайлдабекова, уточнив, что на данный момент обработаны 99% бюллетеней. Остальные кандидаты существенно отстали от лидеров.

По информации ЦИК, для победы в первом туре кандидатам необходимо было набрать более половины голосов избирателей.

Н.О.