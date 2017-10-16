Готовятся новые документы в связи с импортом лекарств

2017-10-16 11:00 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане готовятся новые документы для еще большего усиления надзора над рынком лекарств и поставки в страну более качественных лекарств.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявили в центре аналитической экспертизы Минздрава.

Документ под названием «Правила проведения экспертизы биологически активных добавок» был подготовлен и разослан соответствующим структурам. В настоящее время подготавливаются «Правила выдачи разрешения на импорт лекарственных средств».

Отметим, что в настоящее время импорт и экспорт лекарств в Азербайджане осуществляется на основе закона «О лекарственных средствах».

Согласно закону «О лицензиях и разрешениях», в списке разрешений для предпринимателей есть и разрешение на импорт лекарственных препаратов на территорию Азербайджана.

Л.А.

