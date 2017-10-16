В Душанбе начал свою работу Форум Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджаном

2017-10-16 13:19 | www.trend.az | 6

Второе заседание Форума Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджаном начало свою работу сегодня, 16 октября, в Душанбе. Оно проходит под девизом «Сотрудничество в области развития и инвестиций». В нем принимают участие представители 26 стран, передает НИАТ «Ховар».

Форум открыл Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Ожидается выступление Министра иностранных дел Республики Джибути — Председателя Совета министров Лиги арабских государств Махмуда Али Юсуфа и Генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмада Абулгейта, выступление глав делегаций и пленарное заседание.

На заключительном заседании форума планируется принятие Душанбинской декларации. Выступят Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Аслов и Министр иностранных дел Республики Джибути — Председатель Совета министров Лиги арабских государств Махмуд Али Юсуф.

После завершения форума состоится пресс-конференция с участием Сироджидина Аслова, Махмуда Али Юсуфа и Ахмада Абулгейта.

15 октября второму заседанию Форума Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджаном предшествовало заседание старших должностных лиц арабских государств, стран Центральной Азии и Азербайджана, где состоялся обмен мнениями по заключительному документу форума.

Инициатива по созданию Форума Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджаном впервые была представлена решением 130-й сессии Совета Лиги арабских государств, которая состоялась 8 сентября 2008 года. Данное решение было принято по инициативе Короля Саудовской Аравии, в котором была подчеркнута важность активизации Меморандума о взаимопонимании, подписанном между Лигой арабских государств и странами Центральной Азии.

Первая сессия Форума Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджаном состоялась на уровне министров иностранных дел, экономики и финансов 14 мая 2014 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) под девизом «Перспективы в сферах инвестиции и торгового обмена». На сессии была принята Эр-Риядская декларация в качестве заключительного документа, был подписан Меморандум о сотрудничестве между Лигой арабских государств со странами Центральной Азии и Азербайджаном.