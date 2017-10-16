Коалиция призвала Багдад и курдов воздержаться от эскалации в Киркуке

2017-10-16 13:19 | www.apa.az | 5

Международная коалиция под руководством США по борьбе с террористической группировкой ИГпризывает власти Ирака и курдские формирования воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации в иракской провинции Киркук.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон.



«Международная коалиция, проводящая операцию «Непоколебимая решимость», внимательно следит за ситуацией вокруг Киркука и призывает все стороны избегать действий, которые могут привести к эскалации», — написал Диллон в Twitter.

В понедельник командование армии Ирака заявило, что военные установили контроль над электростанцией Киркука, промышленным районом, газоперерабатывающим заводом и рядом других объектов в провинции. Военные также отметили, что отбили у курдов пригород Киркука Байджи, деревню Туркулан и два КПП.