Иракские танки атаковали позиции курдов в Киркуке

2017-10-16 13:20 | www.apa.az | 4

Иракские силовики использовали тяжелую военную технику, в том числе танки «Abrams», во время наступления в провинции Киркук, районы которой контролируются курдами.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Совет безопасности Иракского Курдистана.





«Приблизительно в районе 2:30 они атаковали силы пешмерга с двух фронтов - к югу от Киркука, используя военную технику американского производства, в том числе танки «Abrams» и «Humvee», — говорится в сообщении СБ Иракского Курдистана в аккаунте Twitter.

Отряды пешмерга уничтожили пять внедорожников, которые использовали шиитские ополченцы.

Накануне иракские власти приказали силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани приказал пешмерга не инициировать бои при наступлении иракских сил, но отвечать на огонь военизированных формирований.

В командовании иракских сил заявили, что армия взяла под контроль электростанцию Киркука, газоперерабатывающий завод и ряд других объектов в провинции.



Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения курдами референдума парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.

Премьер аль-Абади заявил, что Ирак не намерен воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты. По данным комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали около 93% курдов.



