Новые подробности смерти студента в Баку

2017-10-16 11:04 | www.oxu.az | 4

Похоронен студент Медуниверситета, гражданин Ирана Мохтати Саман Немат, тело которого со связанными руками и ногами обнаружили 12 октября в дачном доме в поселке Новханы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, 23-летний студент 5-го курса был похоронен на кладбище в Новханы, рядом со своей матерью.

В настоящее время продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному по статье 120.1 (умышленное убийство). С тела С.Мохтати взяты важные для экспертизы образцы, назначены многочисленные экспертизы.

Сообщается, что дом, в котором нашли тело молодого человека, принадлежит его отцу. Придя вечером домой, отец обнаружил тело сына и сразу позвонил в полицию. В ходе предварительного обследования на его теле не было обнаружено каких-либо следов насилия, поэтому причину смерти установить не удалось.

Отметим, что С.Мохтати был одним из образцовых студентов медико-профилактического факультета Азербайджанского медицинского университета. Его отец и гражданин Ирана Саман родился и вырос в Баку.

A.M.

