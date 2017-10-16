Безнаказанность лиц, незаконно посетивших Нагорный Карабах, может негативно повлиять на азербайджано-турецкие связи - депутат

2017-10-16 13:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Безнаказанность лиц, незаконно посетивших Нагорный Карабах, может негативно повлиять на азербайджано-турецкие связи. Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльман Насиров.

Депутат отметил, что незаконное посещение четырьмя турецкими гражданами оккупированного армянскими вооруженными силами азербайджанского региона Нагорный Карабах, проведение там многочисленных встреч, антиазербайджанские и антитурецкие выступления, а также по возвращении широкие выступления об этой поездке на турецких телеканалах тогда, когда отношения Азербайджана и Турции находятся на уровне стратегического союзничества - обстоятельство, бросающее тень на отношения дружбы и братства, которыми мы всегда гордимся. В то же время Азербайджан крайне беспокоит голосование трех турецких депутатов, наряду с антиазербайджанскими силами, за принятие двух резолюций против Азербайджана на осенней сессии ПАСЕ.

«Естественно, что у азербайджанской общественности возникают вопросы: как быстро эти люди позабыли том, что когда на саммите "Восточного партнерства" президент Армении выступил против Турции, Президент Ильхам Алиев, перебив его, дал ему достойный ответ и защитил позицию Турции. Как быстро они забыли о том, что 15 июля 2016 года при попытке государственного переворота в Турции Президент Азербайджана Ильхам Алиев, азербайджанский народ были рядом с Турцией, выступив в защиту законной власти братской страны», - сказал депутат.

Он напомнил, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против четырех турецких граждан, незаконно посетивших оккупированные азербайджанские территории и занимавшихся там антиазербайджанской пропагандой. «Для привлечения этих лиц к ответственности предпринято обращение в правоохранительные органы Турции. Однако до сих пор в их отношении никаких юридических мер не предпринято. Надеюсь, что руководство Турции займет конкретную позицию в данном вопросе, предпримет шаги в правовой плоскости для их наказания. В противном случае это может оказать очень большое негативное влияние на наши отношения дружбы, братства и союзничества», - сказал Насиров.

22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу, войдя в сговор с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных азербайджанских территориях, без согласия соответствующей исполнительной власти и документов пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана вне контрольно-пропускных пунктов, то есть умышленно пересекли территорию Армении и незаконно приехали в Ханкенди и другие населенные пункты.

В связи с этим Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК. Все четверо привлечены в качестве обвиняемых по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста, Они объявлены в межгосударственный розыск. В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)