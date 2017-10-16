Глава МИД России выразил отношение к прокладке трубопровода по дну Каспийского моря

2017-10-16 13:31 | www.apa.az | 5

Как сообщает российское бюро АПА, выступая в ходе панельной сессии в рамках Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что перед строительством трубопроводов на Каспии необходимо понять, какое воздействие они окажут на окружающую среду.

«В отличие от Чёрного моря, на Каспии морская среда очень хрупкая, и прежде чем принимать решения о таких трубопроводах есть необходимость самым тщательным образом проработать воздействие этих проектов на окружающую среду», - подчеркнул Лавров.