Иран и Россия нанесли смертельный удар по террористам в Сирии

2017-10-16 13:32 | www.trend.az | 4

Спикер иранского парламента Али Лариджани заявил в воскресенье, что Исламская Республика Иран и Россия нанесли смертельный удар по террористическим группировкам в Сирии.

Председатель Меджлиса (иранского парламента) Али Лариджани, который возглавляет иранскую делегацию на Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге сказал, что тесное сотрудничество Ирана и России крайне важно для урегулирования в Сирии и улучшения ситуации на Ближнем Востоке, передает Иран (ИРНА).

"Взаимодействие Ирана и России привело к тому, что были нанесены серьёзные удары по террористам; продолжается Астанинский процесс, и это как раз ведёт к политическому урегулированию в Сирии", цитирует ИТАР ТАСС слова Лариджани в кулуарах 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

По его словам, этот процесс был успешен, и предпринят хороший шаг вперёд.

"Это показывает, что сотрудничество Ирана и России может сыграть очень эффективную и важную роль и принесёт хорошие результаты в регионе и на международной арене", сказал Лариджани.

Отвечая на вопрос о том, проведёт ли Иран переговоры с лидером РФ в связи с последними заявлениями президента США по иранской ядерной сделке, Лариджани заявил: "Диалог может быть очень полезен, и я надеюсь, что в ходе следующих двусторонних визитов этот вопрос будет обсуждаться".

Спикер парламента Ирана Али Лариджани, возглавляющий парламентскую делегацию, прибыл в Санкт-Петербург для участия в 137-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС).

Лариджани встретился с спикером российской Думы и председателем Совета Федерации в пятницу в присутствии посла Ирана в Москве Мехди Санаи.