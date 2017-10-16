Белая вдова из ИГ учила 12-летнего сына отрезать головы

2017-10-16 11:18 | www.oxu.az | 4

Примкнувшая к ИГ уроженка Великобритании Салли Джонс, известная как Белая вдова, до гибели от удара беспилотника учила своего 12-летнего сына Джо Джорджа Диксона отрезать головы. Причём она тренировала подростка на козах.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Sun.

В ИГ Джо Джордж Диксон получил имя Хамза Хуссейн. По данным издания, к насилию приучала подростка не только Салли Джонс, но и другие боевики. В частности, они тренировали его обращаться со стрелковым оружием и ручными гранатами.

50-летняя Джонс и ее сын были уничтожены в Сирии в результате удара американского беспилотника в июне. Женщина была убита, когда пыталась сбежать из сирийского города Ракка, окруженного курдскими отрядами. До своей смерти она возглавляла женское крыло группировки «Анвар аль Авлаки», которая занималась подготовкой терактов в западных странах.

Н.О.