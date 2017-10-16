Чингиз Абдуллаев о доблести генерала Мехмандарова

2017-10-16 11:24 | www.oxu.az | 4

Получаю письма и сообщения из более двадцати стран мира, в том числе и на Фейсбуке, пишет на своей странице Чингиз Абдуллаев, сообщает Оxu.Az со ссылкой на 1news.az.

"Я решил, что иногда нужно рассказывать нашим гражданам и нашим соседям о фактах истории Азербайджана, о наших исторических персонажах, чтобы сложилось определенное впечатление и о нашем народе, и о нашем менталитете.

Один из моих очередных опусов будет посвящен генералу Самед-беку Мехмандарову! Человек, награжденный высшими орденами многих стран мира, имевший золотое оружие "За храбрость", отличившийся во многих сражениях и войнах. Что еще можно сказать? Оказывается, можно!

Во время подавления "боксерского восстания" в Китае батарея подполковника Мехмандарова получила приказ открыть стрельбу по выходившим из города Цицикара китайским частям. Офицер Мехмандаров отказался выполнять этот приказ! Нужно понять, что такое отказ офицера во время войны выполнять приказ своего командира. Но Мехмандаров узнал, что китайцы выходят без оружия и отказался стрелять в безоружных: что было противно его чести! Чести офицера и мужчины! Командовавший их отрядом генерал Ренненкампф отправил гонца, пригрозив Мехмандарову военно-полевым судом, если он не откроет стрельбу. И тогда подполковник приказал стрелять поверх голов выходивших из города людей! Поэтому "патриотов" прошу не пиариться. Пишу так, чтобы могли прочесть и наши зарубежные друзья.А самое интересное, что меня оказывается внимательно читают и даже перепечатывают в соседней стране!

А через несколько лет, уже командуя артиллерией Порт-Артура, генерал Мехмандаров снова проявил личное мужество и показал, как он понимает честь офицера! Раненый и контуженный, он не уходил с передовой, до последнего находясь рядом со своими артиллеристами. Когда крепость была сдана, вопреки мнению Мехмандарова, японцы предложили всем генералам и адмиралам попавшим в плен, дать подписку о том, что он не будут воевать против японской армии. При этих условиях пленнных освобождали. Генералы согласились, Мехмандаров отказался. Офицер, даже находясь в плену не имеет права давать подобное обязательство своему противнику, считал Самед-бек Мехмандаров.

Он вернется в Россию только через год, но на родине уже знали о его принципиальном отказе. Указом императора пребывание в плену генерала Мехмандарова зачтут за действительную военную службу. И еще находясь в плену он получил орден Святого Станислава с мечами за мужество и героизм!

Вот такое понятие чести было у этого азербайджанского генерала. А для наших соседей, которые так охотно печатают мои посты, хочу заметить, что это и есть менталитет настоящих азербайджанских мужчин! Не стрелять в безоружных, уважать пленных, проявлять личное мужество, не позволять врагу унижать свое достоинство и всегда служить своему народу! При всех обстоятельствах!".

Н.Г.