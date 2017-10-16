На Синае жертвами перестрелки у церкви стали три человека

2017-10-16 13:35 | www.trend.az | 5

Три человека погибли и еще несколько получили ранения в результате перестрелки, произошедшей между полицией и нападавшими в районе церкви Мар Гиргис в городе эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, передает РИА Новости со ссылкой на египетская газета "Ватан".

Ранее портал "Сабиль" сообщил, что неизвестные в понедельник утром обстреляли пост полиции у церкви в эль-Арише, между нападавшими и полицией произошла перестрелка, в результате которой могут быть раненые. Полиция организовала преследование преступников.