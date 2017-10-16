Прибыль Kapital Bank приближается к 58 млн. манатов

2017-10-16 13:55 | www.apa.az | 4

Активы Kapital Bank в III квартале 2017 года составили 3 025,136 млн. манатов, что на 7,77% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в банке, за отчетный период кредитный портфель Kapital Bank расширился на 1,24% до 1 220,072 млн. манатов. Обязательства Kapital Bank выросли на 7,84% до 2 737,465 млн. манатов, депозитный портфель расширился на 33,53% до 2 237,528 млн. манатов. Совокупный капитал Kapital Bank сократился на 0,45% и равен 268,268 млн. манатов, коэффициент адекватности совокупного капитала - 13,2% (мин. 10%). Банк завершил III квартал 2017 года прибылью на 57 млн. 636,13 тыс. манатов.