Gilan Holding примет участие в WorldBuild Baku-2017

2017-10-16 13:57 | www.apa.az | 5

Gilan Holding примет участие в 23-й Азербайджанской международной строительной выставке WorldBuild Baku-2017. На выставке, которая пройдет 18-21 октября, Gilan Holding будет представлен Промышленной группой Gilan.

Как сообщает АПА-Экономикс, выставка позволит Промышленной группе Gilan продемонстрировать свой широкий портфель, напомнить клиентам о качестве своей продукции, поможет наладить новые бизнес-контакты. Промышленная группа Gilan выставит на WorldBuild Baku-2017 строительные материалы собственного производства, в том числе керамические плиты, цемент и гипсовые сухие смеси, промышленные панели, кровельное покрытие, гипсовые доски, кирпичи, образцы бетона. Специалисты помогут посетителям выставки получить всю необходимую информацию о продукции. Помимо ознакомления с товарами посетители выставки смогут посредством специальных мониторов проследить за производственными процессами на предприятиях Промышленной группы Gilan. Gilan Holding надеется получить, как и в предыдущие годы, успешные результаты от участия в этой выставке.