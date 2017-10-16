Мехрибан Ханларова ушла из шоу «Maşın»? – ВИДЕО

2017-10-16 11:34 | www.oxu.az | 3

Вчера в Азербайджанском государственном академическом национальном драмтеатре состоялся спектакль «Чипполино».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Ölkə.Az, спектакль, поставленный молодым режиссером Алифом Джахангирли, был встречен с большим интересом.

Интересным моментом стал выход на сцену участницы шоу «Maşın», заслуженной артистки Мехрибан Ханларовой, сыгравшей графиню Вишню.

«Мехрибан Ханларова – опытная и полюбившаяся актриса нашего театра. Как известно, в настоящее время она участвует в шоу «Maşın». Но ее основное место работы – Академический драмтеатр. Поэтому, по предварительной договоренности, она будет играть в спектаклях и в то же время продолжит участие в шоу», - рассказал А.Джахангирли.

А.С.

