Турецкое общество мало информировано о визите граждан страны на оккупированные азербайджанские территории - глава медиа-ассоциации

2017-10-16 13:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Турецкое общество мало информировано о визите ряда граждан Турции на оккупированные азербайджанские территории. Об этом Trend сказал в понедельник глава турецкой медиа-ассоциации, колумнист турецкой газеты Takvim Экрем Кызылташ.

Он отметил, что визит граждан Турции на оккупированные азербайджанские территории в первую очередь направлен против Анкары.

По словам Кызылташа, как известно, среди совершивших этот незаконный визит был также депутат от Демократической партии народов (HDP).

«Политика HDP направлена не только против Турции, но и против друзей страны, что для данной партии является своего рода нормой», - сказал он.

По мнению Кызылташа, в первую очередь нужно широко донести до турецкого общества информацию о данном незаконном визите, чтобы выявить истинное лицо этих людей.

Отметим, что в сентябре текущего года депутат парламента Турции Каро Пайлан посетил Армению, где призвал Турцию признать т.н. «геноцид армян».

Также ранее, 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу, заранее войдя в сговор с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных азербайджанских территориях, без согласия соответствующей исполнительной власти и документов пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана вне контрольно-пропускных пунктов, то есть умышленно пересекли территорию Армении и незаконно приехали в Ханкенди и другие населенные пункты.

В связи с этим Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК. Все четверо привлечены в качестве обвиняемых по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста, Они объявлены в межгосударственный розыск. В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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