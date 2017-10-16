США отложили прием заявок на лотерею Green Card

2017-10-16 11:37 | www.oxu.az | 4

США отложили прием заявок на Diversity Visa Lottery 2019 из-за технических проблем, которые возникли вскоре после начала программы, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Korrespondent.net.

На сайте посольства США в Эквадоре сообщается, что в силу технических неполадок регистрационный период DV-2019 начинается заново и все анкеты, поданные с 3 октября 2017 года нужно будет подать еще раз.

Новый регистрационный период для DV-2019 открывается в 11:00, в среду, 18 октября 2017 года и закрывается в 11:00, в среду, 22 ноября 2017 года.

Онлайн-регистрация для участия в лотерее началась 3 октября 2017 года, однако через несколько дней после начала приема заявок процесс был остановлен. Как оказалось, все ранее поданные заявки были аннулированы.

Н.Г.