На севере Синая египетские военные уничтожили боевиков

2017-10-16 11:40 | www.oxu.az | 4

Египетские военные уничтожили 24 боевиков при отражении атаки на контрольно-пропускные пункты на севере Синайского полуострова, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

При этом силовики потеряли шесть человек убитыми.

Ранее сообщалось, что террористы атаковали два контрольно-пропускных пункта египетских сил безопасности на севере Синайского полуострова. Нападения произошли в районе населённого пункта Карад аль-Кавадис.

Силы безопасности продолжают операцию по преследованию боевиков.

Нападение произошло на следующий день после того, как египетские вооруженные силы объявили об уничтожении двух смертников, готовивших атаку на военный объект на севере Синая.

Н.Г.