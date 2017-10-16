Сооснователь Apple создал новую компанию

2017-10-16 11:44 | www.oxu.az | 4

Стив Возняк, вместе со Стивом Джобсом создавший в 1976 году компанию Apple, основал новый бизнес. Это образовательная платформа Woz U для популяризации занятости в индустрии технологий и обучения навыкам, необходимым для работы в IT.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет The Verge.

По задумке Возняка, его стартап должен со временем превратиться в сеть из 30 образовательных центров по всему миру, предлагающих курсы по самым разным дисциплинам: от разработки программного обеспечения до кибербезопасности. Информации о проекте пока немного: недавно запущенный сайт Woz U даже не уточняет, будут ли курсы бесплатными или платными полностью, либо частично.

IT-компания - образовательная платформа Возняка - предлагает инструменты и ресурсы, позволяющие тренировать и нанимать новых сотрудников. Со временем Woz U собирается предложить учащимся индивидуальных менторов, а также желающим создать собственный стартап-акселератор, построить собственную IT-компанию.

Н.О.