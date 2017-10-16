Казахстан и Киргизия на пороге торговой войны

2017-10-16 11:51 | www.oxu.az | 4

Казахстан запретил ввоз на свою территорию продукции пяти молокозаводов Киргизии из-за нарушения фитосанитарных норм.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Спутник со ссылкой на Минсельхоз Казахстана.

Согласно информации, ветконтроль на казахстанско-киргизской границе за запрещенными и загрязняющими веществами в киргизской продукции – антибиотики, микроорганизмы, соли тяжелых металлов — был усилен с 10 октября.

Право поставлять свою продукцию в Казахстан имеют 25 предприятий Киргизии: 15 молокоперерабатывающих, восемь рыбоперерабатывающих и два производителя готовой мясной продукции.

"С момента усиления ветеринарного контроля в отношении киргизских товаров наблюдается снижение их ввоза и транзита", - отмечают в Минсельхозе.

Н.О.