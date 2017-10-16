В административном здании SOCAR рабочий упал в шахту лифта и умер - ОБНОВЛЕНО

2017-10-16 14:37 | www.apa.az | 4
Как сообщает АПА, ведущий ремонт в лифте административного здания SOCAR Ахмедов Орхан Шахраб оглу (1991 г.р.) упал в шахту. От полученных травм он скончался на месте.
Сотрудники МЧС вытащили тело О.Ахмедова из шахты.
***
14:02
В Баку во время ремонта в административном здании рабочий упал в шахту лифта и умер.
Как сообщили АПА в МЧС, ведущий ремонт в лифте административного здания в Наримановском районе Ахмедов Орхан Шахраб оглу (1991 г.р.) упал в шахту и умер.
Сотрудники Спасательной службы особого риска МЧС вытащили тело О.Ахмедова из шахты.