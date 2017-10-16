Министр обороны Азербайджана встретился с начальником Генерального Штаба Вооруженных сил Грузии

2017-10-16 14:39 | www.apa.az | 5

Находящийся с визитом в Грузии, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 16 октября встретился с начальником Генерального Штаба Вооруженных сил этой страны генерал-майором Владимиром Чачибая.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, обсуждая опыт плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, как на двусторонней основе, так и на региональном и международном уровнях, стороны особо подчеркнули, что подобные отношения создают почву для обеспечения безопасности в регионе.



В ходе встречи также было отмечено, что организация и проведение взаимных визитов руководящих составов вооруженных сил, в том числе встреч военных экспертов станет полезным для развития военного сотрудничества и определения новых направлений деятельности между двумя странами.



Стороны выразили уверенность, что проведение двусторонних и трехсторонних учений с участием также и Грузии, внесет вклад в достижение оперативной координации между подразделениями вооруженных сил двух стран и в региональную безопасность.