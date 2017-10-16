В Бангладеш затонула лодка с беженцами

2017-10-16 12:10 | www.oxu.az | 5

Лодка с беженцами-рохинджа, которые направлялись из Мьянмы в Бангладеш, потерпела крушение.

Погибли по меньшей мере двенадцать человек, сообщает Оxu.Az со сылкой на ТАСС.

Трагедия произошла 16 октября примерно в 04.00 по местному времени.

Лодка затонула на реке Наф. Там находится часть границы Бангладеша и Мьянмы. Отмечается, что крушение произошло в устье реки. Всего в лодке находилось около 50-60 человек.

Спасатели нашли тела двенадцати погибших людей.

Среди них шесть детей и четыре женщины.

Удалось спасти около 15 беженцев.

Ещё 25-30 пока считаются пропавшими без вести.

Н.Г.