Сменены начальники ряда райотделений Госслужбы по мобилизации

2017-10-16 12:15 | www.oxu.az | 5

Сменены начальники 7 районных отделов Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу.

Как передает Oxu.Az, соответствующий приказ подписал начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Арзу Рагимов.

Согласно приказу, начальник Агдашского районного отделения Госслужбы Садиг Исмайлов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Балакенского районного отделения, начальник Балакенского районного отделения Фуад Джаниев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Лерикского районного отделения, начальник Лерикского районного отделения Фахраддин Мирзалиев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Масаллинского районного отделения, начальник Масаллинского районного отделения Расул Гулиев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Газахского районного отделения, начальник Газахского районного отделения Вугар Мирзоев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Кяпязского районного отделения, начальник Кяпязского районного отделения Ильгар Алиев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Габалинского районного отделения. Начальник Габалинского районного отделения Нияз Мамедов освобожден от занимаемой должности и назначен на должность в главном управлении службы.

Начальником Агдашского районного отделения назначен Агаверди Фаттахов.

A.M.

