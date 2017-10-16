Экс-сотрудник президентской охраны вышел на свободу

2017-10-16 12:20 | www.oxu.az | 3

Бывший сотрудник службы охраны президента Мушвиг Мадатов и его друг Вели Велиев вышли на свободу.

Как передает Oxu.Az, об этом Virtualaz.org сообщает со ссылкой на информированные источники.

Отметим, что сотрудники правоохранительных органов 14 октября задержали обоих до завершения расследования вооруженного нападения Мушвига Мадатова.

Напомним, что М.Мадатов стал жертвой нападения хулиганов и получил ножевое ранение. После этого происшествия, произошедшего на бытовой почве, хулиганы открыли огонь по попытавшимся задержать их полицейским. В результате замначальника полиции Орхан Ахундзаде был тяжело ранен.

В настоящее время расследование продолжается.

Э.А.

