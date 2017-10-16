Азербайджан и Грузия обсудили вопросы военного сотрудничества

2017-10-16 15:39 | www.apa.az | 7

Находящийся с визитом в Грузии, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 16 октября встретился с министром обороны этой страны Леваном Изориа.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, коснувшись военно-политической обстановки в регионе, стороны подчеркнули, что подобные встречи имеют важное значение для объединения усилий в борьбе с международным терроризмом, агрессивным сепаратизмом и другими явлениями, представляющими угрозу безопасности наших стран.



Министры обороны выразили уверенность в том, что расширение сотрудничества в военной сфере внесет вклад в углубление отношений, в частности взаимоотношений между министерствами обороны двух стран, а также укрепление мира, стабильности и безопасности в регионе.



Стороны также особо подчеркнули важность развития формировавшегося двустороннего партнерства в обеспечении безопасности важных инфраструктурных проектов, реализуемых на территории Азербайджана и Грузии.



В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о перспективах сотрудничества в военной, военно-технической сферах и в области военного образования, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес.