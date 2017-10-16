В Азербайджане учитель выиграл дело против школы

2017-10-16 12:29 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане учитель подал в суд на руководство средней школы за увольнение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, уволенный из средней школы села Джалуд Огузского района учитель Джаван Юнусов обратился в Огузский районный суд для восстановления на работе. В результате судебного расследования установлено, что он был уволен без законных на то оснований. В результате суд удовлетворил иск Дж. Юнусова.

Руководство средней школы села Джалуд не согласилось с решением суда и подало апелляционную жалобу в Шекинский апелляционный суд. Однако Шекинский апелляционный суд также посчитал истца правым и сохранил решение суда первой инстанции в силе.

Отметим, что Дж.Юнусову 49 лет, по специальности он математик.

A.M.

