Сборная Азербайджана опустилась в рейтинге ФИФА

2017-10-16 12:37 | www.oxu.az | 4

Обнародован новый рейтинг национальных сборных ФИФА за сентябрь.

Как передает Oxu.Az, сборная Азербайджана по футболу значительно опустилась в рейтинге. Так, «милли» потеряла 23 позиции, и теперь занимает 115-е место, имея в активе 279 очков.

Причиной этого стали поражения Азербайджана от Чехии (1:2) и Германии (1:5) в заключительных матчах отборочного цикла ЧМ-2018.

Рядом расположились Туркменистан – 114-е место (279 очков) и Филиппины – 116-е место (272).

Лучший подъем месяца за Туркменистаном – на 22 строчки выше, а худший результат у Эквадора, который опустила на 25 позиций (60-е место).

Десятка лидеров выглядит следующим образом: Германия (1631), Бразилия (1619), Португалия (1446), Аргентина (1445), Бельгия (1333), Польша (1323), Франция (1226), Испания (1218), Чили (1173), Перу (1160).

Э.А.

