Певица обвинила режиссера в домогательствах

2017-10-16 12:40 | www.oxu.az | 3

На волне откровений многих голливудских знаменитостей о харассменте Харви Вайнштейна исландская певица Бьорк решила поделиться аналогичным неприятным опытом из своей жизни. Артистка, как оказалось, подвергалась сексуальным домогательствам со стороны датского режиссера. И хотя его имени она не назвала, единственным датским режиссером, с которым она работала, был Ларс фон Триер, снявший ее в главной роли в фильме «Танцующая в темноте» (Dancer in the Dark).

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Я понимала, что режиссеру позволено трогать и домогаться до актрис. На съемках так принято. Когда я отвергла режиссера, он разозлился и наказал меня, создав иллюзию для команды, что со мной сложно работать», - написала певица на своей страничке в Facebook.

Так как у певицы не было амбиций в актерском мире, ей удалось с легкостью пережить инцидент: «Я легко отпустила ситуацию и восстановилась спустя несколько лет. Уверена, что фильм, который он снял позднее, был основан на опыте со мной, ведь я первая смогла постоять за себя»,- говорит Бьорк.

Кстати говоря, о скандалах во время съемок картины «Танцующая в темноте» певица уже рассказывала. У режиссера и Бьорк постоянно возникали конфликты, а в одном из своих интервью певица назвала Ларса сексистом.

Бьорк отметила, что вдохновили ее на публичное заявление женщины, ставшие жертвами харассмента Харви Вайнштейна и не побоявшиеся высказаться. На данный момент скандальный продюсер лечится от сексуальной зависимости, а уполномоченные лица лишают его различных званий.

A.C.

