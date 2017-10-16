Россия продолжает поддерживать Армению, поставлять ей современное вооружение - МНЕНИЕ

2017-10-16 16:25 | www.apa.az | 4

«К сожалению, Россия продолжает оснащать современным вооружением, поддерживать оккупантскую Армению. Предоставление сопредседателем Минской группы ОБСЕ Россией кредита Армении в 100 миллионов долларов для закупки современного вооружения противоречит миссии посредника».

Об этом АПА заявил член правления Совета прессы, главный редактор газеты «Iki sahil» Вюгар Рагимзаде.

По его словам, Минская группа вместо того, чтобы выступать посредником в урегулировании конфликта, поддерживает оккупанта: «Подобная открытая поддержка Россией Армении противоречит интересам Азербайджана. Согласно подписанному в 2015 году соглашению, Россия взяла на себя обязательство выдать Армении кредит в 200 миллионов долларов для закупки современного вооружения. Недавно Армения подтвердила первый транш этого кредита в 100 миллионов долларов. Согласно контракту, кредит в 100 миллионов долларов выдан Армении сроком на 20 лет. Считаю, что этот срок символический. Это неприкрытое вооружение оккупанта, несправедливое отношение к урегулированию конфликта. Мы уже более 25 лет страдаем от этого конфликта, который представляет серьезную угрозу для региона. Все сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны понять это, не поддерживать оккупанта, приложить усилия для урегулирования конфликта».

Главный редактор подчеркнул, что Россия является не только сопредседателем Минской группы ОБСЕ, но и одним из 5 постоянных членов Совета безопасности ООН: «Члены СБ ООН должны с особой деликатностью относиться к вопросу обеспечения безопасности не только в отдельных регионах, но и во всем мире, защищать принцип справедливости, призывать не к войне, а к миру. Почему Россия, которая заявляет о том, что нагорно-карабахский конфликт имеет только мирный путь решения, сегодня открыто поддерживает Армению, снабжает эту страну оружием? Конечно, подобные вопросы серьезно беспокоят общественность нашей страны. Считаю, что Россия должна более справедливо и объективно подходить к урегулированию нагорно-карабахского конфликта, избегать шагов, которые могут нанести урон безопасности региона».

Депутат Расим Мусабеков заявил АПА, что накануне встречи президентов Азербайджана и Армении Россия в рамках подписанного ранее договора выделила Армении 100 млн. долларов для приобретения вооружения. Россия также продает Азербайджану оружие: «Но во-первых, Баку полностью оплачивает стоимость закупаемого оружия. При продаже нам не предоставляются скидки. Хоть передача Армении современного оружия оформляется как кредит, всем понятно, что Ереван платить не будет. Москва 25 лет бесплатно вооружает Армению. Еще в конце 90-х и начале 2000-х годов Россия передала Армении оружие и технику на общую сумму 1 млрд. долларов. Во-вторых, Азербайджан в отличие от Армении не держит под оккупацией земли соседней страны, отказываясь выполнять резолюции и решения СБ ООН и Генассамблеи ООН. Ожидать изменения политики Москвы на Южном Кавказе – иллюзия. Но об этом надо говорить и писать. Азербайджан знает своих друзей и врагов. То есть Азербайджан хорошо все видит и адекватно оценивает. Жизнь и политика не заканчиваются сегодня. У нас хорошая память».