Сбитая водителем автобуса женщина остается в коме – ФОТО

2017-10-16 12:43 | www.oxu.az | 4

В Баку грубое нарушение правил водителем автобуса стало причиной трагедии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BAKU.WS, в поселке 8-го километра Низаминского района столицы маршрутный автобус №64 сбил переходившую дорогу Тарану Бабашову.

По словам супруга Т.Бабашовой Музаффара Исмайлова, инцидент произошел 27 сентября.

Тарана Бабашова сошла с автобуса перед рынком «8-го километра» и хотела перейти дорогу, когда ее сбил ехавший против движения маршрутный автобус №64.

Водитель был задержан полицией, Т.Бабашову доставили в больницу. По словам М.Исмайлова, его супруга уже 18 дней находится в коме.

У семьи нет средств на лечение Тараны Бабашовой. Желающие помочь могут перечислить деньги на указанный ниже банковский счет.

Э.А.

