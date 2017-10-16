Сбитая водителем автобуса женщина остается в коме – ФОТО

2017-10-16 12:43 | www.oxu.az | 4
В Баку грубое нарушение правил водителем автобуса стало причиной трагедии.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на BAKU.WS, в поселке 8-го километра Низаминского района столицы маршрутный автобус №64 сбил переходившую дорогу Тарану Бабашову.
По словам супруга Т.Бабашовой Музаффара Исмайлова, инцидент произошел 27 сентября.
Тарана Бабашова сошла с автобуса перед рынком «8-го километра» и хотела перейти дорогу, когда ее сбил ехавший против движения маршрутный автобус №64.
Водитель был задержан полицией, Т.Бабашову доставили в больницу. По словам М.Исмайлова, его супруга уже 18 дней находится в коме.
У семьи нет средств на лечение Тараны Бабашовой. Желающие помочь могут перечислить деньги на указанный ниже банковский счет.