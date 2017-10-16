Хиллари Клинтон: WikiLeaks - филиал российской разведки

2017-10-16 12:47 | www.oxu.az | 4

Экс-госсекретарь, бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон заявила, что сайт WikiLeaks координировал свою деятельность с российским правительством с целью помешать на выборах, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"К сожалению, Wikileaks в настоящий момент является филиалом российской разведки, практически полностью подчиняющимся ей", - сказала Клинтон.

Политик уверена, что WikiLeaks работала в рамках согласованной "операции", инициатором которой был Владимир Путин.

Н.Г.