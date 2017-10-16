Депутаты Парламентского собрания обсудят разработку Военной доктрины Союза Беларуси и России

2017-10-16 15:49 | www.trend.az | 4

Ход разработки Военной доктрины Союзного государства будет рассмотрен на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, которое пройдет 24 октября в Калининграде. Об этом Белта сообщили в пресс-службе собрания.

"Депутатам будет представлена информация о ходе разработки Военной доктрины Союзного государства и об итогах проведения учений "Запад-2017", - отметили в пресс-службе.

Участники заседания обсудят также вопросы дальнейшего развития взаимодействия пограничных, таможенных и миграционных ведомств Беларуси и России на границе Союзного государства со странами Европейского союза. Кроме того, они рассмотрят направления совершенствования транспортной безопасности на территории СГ.

К участию в работе комиссии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств обороны и МВД Беларуси и России, Комитета государственной безопасности Беларуси и Федеральной службы безопасности России, Государственного пограничного комитета Беларуси, министерств транспорта Беларуси и России.

Программой визита депутатов в Калининградскую область предусмотрены встречи с председателем Калининградской областной Думы Мариной Оргеевой, с членами Комитета Калининградской областной Думы по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку, а также посещение кадетской школы-интерната "Кадетский морской корпус".