Переговоры президентов Азербайджана и Армении прошли в конструктивном ключе - ЗАЯВЛЕНИЕ

2017-10-16 16:50 | www.apa.az | 5

Главы МИД Азербайджана и Армении вместе с сопредседателями МГ ОБСЕ распространили совместное заявление.

В поступившем АПА из МИД заявлении говорится: «Президент Республики Армения Серж Саркисян и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провели в Женеве встречу. На встрече под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция, Эндрю Шофер – США) участвовали главы МИД Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров. К встрече также присоединился специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.

Встреча прошла в конструктивном ключе. Президенты согласовали дополнительные шаги по проведению мероприятий для интенсификации переговорного процесса и снижения напряженности вдоль линии соприкосновения. Сопредседатели остались довольны прямыми переговорами, состоявшимися после очень длительного перерыва. Они готовы продолжать работать со сторонами для мирного урегулирования конфликта путем переговоров. Как очередной шаг в ближайшем будущем сопредседатели проведут рабочую встречу с министрами иностранных дел».