Президент НАНА: «Пусть бизнес немного отчисляет налог и на науку»

2017-10-16 16:53 | www.apa.az | 5

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) предложила бизнес - структурам взять на себя финансирование развития науки и отчислять с этой целью соответствующий налог.

Как сообщает АПА, президент НАНА Акиф Ализаде отметил, что во многих странах половина средств на финансирование научной деятельности выделяется бизнес-структурами.

По его словам, бюджетные средства полностью не обеспечивают финансирование научной сферы.

«Считаем, что сегодня в нашей стране бизнес не демонстрирует желаемого единодушия в этом вопросе. Однако, в любом случае, если бизнес-структуры будут уделять больше внимания научной сфере, то это придаст огромный импульс ее развитию. Сегодня бизнес платит налоги государству, но он может и отчислять определенный налог на развитие науки. Данный вопрос следует обсудить с министром налогов Фазилем Мамедовым, с тем, чтобы найти решение в данном направлении, внести соответствующие изменения в законодательство. Думаю, что первоначальная ставка предлагаемого налога должна составлять 0,1 процента. Далее, в зависимости от влияния на развитие науки можно принять другие решения. В любом случае, это начинание следует претворить в жизнь. Потому что неправильно все время обращаться к государству с просьбами об увеличении финансирования, окладов. Финансирование должно осуществляться из разных источников», - сказал Ализаде.