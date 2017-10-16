Впервые! Картины азербайджанских художников в 3D ювелирных изделиях (ФОТО)

2017-10-16 15:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств 14-15 октября прошла арт-выставка с использованием высоких технологий, организованная компанией 247RAARE при поддержке Фонда молодежи при Президенте Азербайджана, сообщает Trend Life.

Подобная выставка впервые прошла в Азербайджане. Проект призван пропагандировать культуру и искусство Азербайджана, а также подчеркнуть открытость страны к инновационным технологиям и 3D индустрии в целом. В экспозиции были представлены семь произведений известных азербайджанских художников XX века в интерпретации инновационных технологий. В зале были представлены экспонаты известных мастеров кисти, таких как Таир Салахов, Тогрул Нариманбеков, Саттар Бахлулзаде, Азим Азимзаде, Фаиг Ахмедов, Марал Рахманзаде и Расим Бабаев. Рядом с их полотнами были представлены ювелирные украшения, исполненные в присущей художникам манере, напечатанные на специальном 3D принтере.

"Задумка выставки состоит в том, чтобы продемонстрировать работы и техники художников Азербайджана 20 века так, если бы у них были современные технологии нашего времени. Экспозиция призвана объединить искусство, моду и высокие технологии под одной концепцией", - отметила руководитель 247RAARE Айсель Гусейнова.

Имплементация изделий принадлежит проекту Ego Cres, креативный продакшн осуществила дизайнер Саййара Рустамова.

(Автор: Вугар Иманов)