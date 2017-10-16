В ближайшее время сопредседатели проведут встречу с главами МИД Азербайджана и Армении

2017-10-16 16:59 | www.apa.az | 5

В ближайшее время сопредседатели проведут рабочую встречу с главами МИД Азербайджана и Армении.

Как сообщает АПА, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Азербайджана и Армении и сопредседателей МГ ОБСЕ по итогам встречи в Женеве президентов Ильхама Алиева и Сержа Саркисяна.

В заявлении отмечено, что президенты согласовали дополнительные шаги по проведению мероприятий по интенсификации переговорного процесса и снижению напряженности вдоль линии соприкосновения.

«Сопредседатели остались довольны прямыми переговорами, проведенными после очень долгого перерыва. Они готовы продолжать работать со сторонами для мирного урегулирования конфликта путем переговоров».

Отметим, 16 октября в Женеве сначала состоялась встреча между президентами Азербайджана и Армении с участием сопредседателей и глав МИД, а затем один на один.

Нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.