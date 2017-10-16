Прогноз погоды на завтра

2017-10-16 13:00 | www.oxu.az | 3

17 октября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Ночью и утром осадки могут быть интенсивными. Будет дуть переменчивый северо-западный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшероне составит ночью 10-12, днем - 13-15, в Баку ночью - 10-12, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность 85-95%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах снег. Местами осадки могут быть интенсивными. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Западный ветер ночью и утром временно усилится.

Температура воздуха ночью составит 7-11, днем - 15-18, в горах ночью 0-4, днем - 4-7 градусов тепла.

Э.А.

