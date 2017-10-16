Житель Баку зарезал знакомого – ПОДРОБНОСТИ – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-10-16 13:03 | www.oxu.az | 3

Стали известны подробности убийства, совершенного вчера в Хатаинском районе Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, убийца Вугар Гасанов и его жертва Эльшан Мамедов жили в одном дворе. Оба ранее были судимы по различным статьям уголовного кодекса.

Сообщается, что Вугар и Эльшан поспорили. После словесной перепалки оба достали ножи и набросились друг на друга. В результате и Вугар Гасанов, и Эльшан Мамедов получили колото-резаные раны. Вугара Гасанова удалось спасти, но Эльшану повезло меньше.

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В Баку произошло убийство.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на территории села Гюнешли между двумя гражданами возник спор, во время которой они нанесли друг другу ножевые ранения.

В результате инцидента 31-летний Вугар Гасанов с тяжелыми ранениями был доставлен в Городскую клиническую больницу №3, другой мужчина, личность которого пока не установлена, скончался на месте происшествия.

По факту Хатаинским РУП ведется расследование.

A.M.