Таджикистан и Саудовская Аравия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

2017-10-16 15:57 | www.trend.az | 5

Сегодня в Душанбе состоялась встреча Генерального прокурора Республики Таджикистан, генерал-полковника юстиции Юсуфа Рахмона с Генеральным прокурором Саудовской Аравии шейхом Саудом Ибн Абдуллой Алмуаджибом.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре Генеральной прокуратуры, стороны рассмотрели важные аспекты двустороннего правового сотрудничества и оказания правовой помощи в рассмотрении уголовных дел.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимной выдачи преступников для отбывания наказания, уровня преступности и преступлений, борьбы с терроризмом и экстремизмом, торговли людьми, трудовой миграции и другие вопросы правового сотрудничества.