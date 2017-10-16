Президентские выборы показали политическую зрелось кыргызского общества

2017-10-16 16:03 | www.trend.az | 4

Президентские выборы, которые прошли накануне в Кыргызстане, показали политическую зрелось кыргызского общества. Об этом сегодня заявила представитель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (АСЕ) Дорис Фиала, передает КНИА «Кабар».

По ее словам, они наблюдали за президентскими выборами в Кыргызстане. «Кыргызстан имеет статус партнера по демократии парламентской ассамблеи и имеет обязательства приглашать миссию из ПАСЕ на свои выборы», - сказала она.

«Вчера мы отправили 11 команд наблюдателей на избирательные участки в Бишкеке и в регионах. Наши наблюдатели обратили внимание, что выборы были прозрачными и народ сделал свой выбор. На вчерашних выборах мы увидели политическую зрелось кыргызского общества. Выборы не ограничиваются одним днем, а это процесс, который включает и всю предвыборную кампанию», - сказала Фиала.

Наблюдатель ПАСЕ отметила, что были мелкие факты ограничения в отношении свободы слова и отсутствии прозрачности в вопросах финансирования. «Мы приглашаем власти Кыргызстана к тесному сотрудничеству с Европарламентом. Я представлю свой отчет по данным выборам 24 октября в Копенгагене», - заявила она.