В Ирландии объявили красный уровень опасности из-за урагана "Офелия"

2017-10-16 13:10 | www.oxu.az | 4

Посольство России в Ирландии не будет работать в понедельник из-за урагана "Офелия", говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook, сообщает Оxu.Az.

Посольство сегодня будет закрыто в связи с плохими погодными условиями на всей территории Ирландии, вызванными ураганом "Офелия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в западной части Ирландии объявлен красный (наивысший) уровень опасности из-за приближения Офелии.

Согласно тексту предупреждения, опубликованного на сайте Национальной метеорологической службы, красный уровень опасности был объявлен в графствах Голуэй, Мейо, Корк и Керри.

На всей остальной территории страны объявлен оранжевый уровень опасности.

Н.Г.