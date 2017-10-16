В Ирландии объявили красный уровень опасности из-за урагана "Офелия"

2017-10-16 13:10 | www.oxu.az | 4
Посольство России в Ирландии не будет работать в понедельник из-за урагана "Офелия", говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook, сообщает Оxu.Az.
Посольство сегодня будет закрыто в связи с плохими погодными условиями на всей территории Ирландии, вызванными ураганом "Офелия", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в западной части Ирландии объявлен красный (наивысший) уровень опасности из-за приближения Офелии.
Согласно тексту предупреждения, опубликованного на сайте Национальной метеорологической службы, красный уровень опасности был объявлен в графствах Голуэй, Мейо, Корк и Керри.
На всей остальной территории страны объявлен оранжевый уровень опасности.
Н.Г.