Легенда о прекрасной девушке в Баку (ФОТО)

2017-10-16 16:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку был представлен один из самых красивых классических балетов "Лебединое озеро" Петра Ильича Чайковского, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В главных ролях выступил "звёздный" дуэт солистов Национальной оперы Украины - лауреата международных конкурсов артистов балета Ольги Голицы (партия Одетты-Одилии) и заслуженного артиста Украины, лауреата международных конкурсов артистов балета Дениса Недака (партия принца Зигфрида).

Сюжет балета основан на мотивах романтической легенды о прекрасной девушке, превращённой в белого лебедя, наряду с блестящей музыкой Чайковского и драматургии спектакля, в которой чередуются реальные и фантастические картины. Спектакль собрал большую зрительскую аудиторию и прошел с ошеломляющим успехом.

Зрители высоко оценили высокий профессионализм Ольги Голицы, который проявился не только в технике, но и проникновением в психологически сложный образ в так называемой "двойной" партии – королевы Белых лебедей Одетты и её чёрного двойника Одиллию, блистательно исполнив как Адажио "белого" первого акта, так и изумительное по красоте "чёрное" Па-де-де второго акта. А также великолепное выступление Дениса Недака в партии Зигфрида - образа, проходящего через испытания, страдания, борющегося за свою любовь, и который является одним из самых содержательных и сложных в классическом наследии танцевальных мужских образов.

В постановке были задействованы ведущие солисты азербайджанской балетной труппы -народный артист Азербайджана Гюльагаси Мирзоев, заслуженные артисты Самир Самедов, Макар Ферштандт, Нигяр Ибрагимова, а также Эльмира Сулейманова, Аян Эйвазова, Фаиля Болгарова, Джамиля Керимова, Тимур Одушев, Диляра Мехтиева и Лейла Нариманидзе и другие.

Спектаклем дирижировал народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.

(Автор: Джани Бабаева )