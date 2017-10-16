Болельщики матча «Карабах» - «Атлетико» смогут приехать на стадион на личном автотранспорте

2017-10-16 16:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В связи с игрой «Карабах» - «Атлетико», которая пройдет 18 октября на Бакинском олимпийском стадионе в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в Баку будет усилен контроль над работой общественного транспорта, сообщили в понедельник Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В агентстве отметили, что в этот день контроль над работой пассажирских автобусов будет усилен.

Также сообщили, что во время этого матча для болельщиков не будут выделяться экспресс-автобусы и болельщики смогут парковать свои автомобили на парковке Бакинского олимпийского стадиона.

Напомним, что во время матча «Карабах» - «Рома», проведенного 27 сентября на Бакинском олимпийском стадионе в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, БТА выделило экспресс-автобусы для болельщиков, имеющих билеты на игру.

Матч начнется в 20:00

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)