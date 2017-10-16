Конфликт между институтами НАНА

2017-10-16 13:40 | www.oxu.az | 5

«Предоставление Институтом географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) информации о геомагнитной буре совершенно неуместно».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил замдиректора по научной работе Шемахинской астрофизической обcерватории НАНА Эльчин Бабаев.

По его словам, вопрос касательно космического воздуха является исключительно астрофизическим процессом:

«В целом, прогнозы, даваемые на более чем 3 дня, часто не оправдываются. Поэтому, лучше, если каждый будет заниматься своей работой».

A.M.