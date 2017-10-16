Ниса Гасымова стала рокером, или Хеви-метал по-азербайджански (ВИДЕО)

2017-10-16 16:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Ниса Гасымова удивила своим перевоплощением в творческой жизни, исполнив рок-композицию и сняв клип на свой хит "Yalandı Dünya" (Этот ложный мир), сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Композиция записана в дуэте с рокером Qara Dərviş (Черный дервиш). Клип снят Darvisch Creative Sounds.

"Я счастлива, что спустя столько лет моя композиция "Yalandı Dünya" привлекает внимание молодежи. Впервые в своей карьере я исполнила композицию в жанре рока и хочу выразить признательность этим креативным ребятам за то, что дали второе дыхание хиту", - отметила Ниса Гасымова.

Слова песни – Икрам Алиев, музыка – Рявана Габильоглу, mix & mastering и аранжировка - Qara Dərviş. В состав группы Qara Dərviş вошли – Рамин Садыхов (ударные), Рамин Беков (басс-гитара), Анар Алиев (гитара), Ниджат Фейзиев (оркестровка)

(Автор: Вугар Иманов)