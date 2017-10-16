Азербайджан планирует вступить в одну из геополитических групп в составе Межпарламентского союза

2017-10-16 17:31 | www.apa.az | 7

В рамках 137 Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов встретился с генсеком структуры Мартином Чунгонгом.

Как сообщили АПА в пресс-службе Милли Меджлиса, О.Асадов отметил, что наша страна придает особое значение установлению крепких связей с Межпарламентским союзом и парламентами-членами структуры, обмену опытом и обсуждению глобальных проблем. Также О.Асадов довел до сведения, что Азербайджан планирует вступить в одну из геополитических групп в составе Межпарламентского союза.

Спикер отметил, что Межпарламентский союз значим для нашей страны не только с точки зрения укрепления межпарламентских связей, но и как важная платформа для освобождения оккупированных территорий, эффективного использования возможностей структуры в связи с обеспечением прав беженцев и вынужденных переселенцев.

М.Чунгонг подчеркнул важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем диалога. Он отметил значимость членства Азербайджана в одной из действующих в рамках структуры 6 геополитических групп для подробного обсуждения проблемы.